Российский юморист Евгений Петросян, внесенный в базу сайта «Миротворец», показал, как проводит понедельники. Петросян сфотографировался за уставленным закусками столом с запотевшей рюмкой в руке. Попутно артист раскритиковал непонятные европейские тосты и предложил понятный свой.

Петросяна засыпали вопросами: что это такое он пьет и что стало поводом для праздника:

Евгений Петросян продолжает судебные споры за имущество со своей бывшей женой Еленой Степаненко. В ходе судебных заседаний выяснились малоизвестные подробности из жизни артиста, например, о том, что его настоящая фамилия — не Петросян.

В базу «Миротворца» Петросян внесен и под настоящим, и под сценическим именем. Артисту вспомнили оправдание российской агрессии в Крыму, поездки в оккупированный Крым и гастроли на полуострове после его оккупации.

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