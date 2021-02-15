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Шоу-бизнес

Светлана Тарабарова предупредила о мошенниках, действующих от ее имени

19:25 15 февраля 2021
Светлана Тарабарова

Аферисты действуют от имени украинской певицы Светланы Тарабаровой. Об этом артистка предупредили в своем Instagram.

Светлана Тарабарова написала, что некоторым приходят сообщения, которые высланы якобы от ее имени. В них просят перейти по указанной ссылке.

«Я никакого отношения не имею к „розыгрышу“ — вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите „пожаловаться“ на эти аккаунты. Волнуюсь, спасибо за понимание», — написала Тарабарова.

В комментариях многие из фолловеров сообщают, что им приходило упомянутое сообщение с просьбой перейти по ссылке.

Ранее сообщалось, что Тарабарова вместе с семьей переехала в новый загородный дом в поселке Белгравия — она сравнила это со стихийным бедствием.

Фото из Instagram Светланы Тарабаровой

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