Кендалл Дженнер поделилась пикантным фото, после чего ей посоветовали пойти в порнозвезды

Американская супермодель Кендалл Дженнер опубликовала пост, в котором соединила празднование Дня Святого Валентина с рекламой нижнего белья торговой марки Skims, принадлежащего ее старшей единоутробной сестре Ким Кардашьян. В том числе 25-летняя Кендалл поделилась пикантными фото, на которых она лежит в нижнем белье, оттягивая каблуком-шпилькой край трусиков, полностью обнажая ягодицы. После этого некоторые фанаты посоветовали ей переквалифицироваться в порнозвезды, считая, что почин для карьеры в этой области уже положен.

Ранее Кендалл, одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, пришлось оправдываться после того, как ее обвинили в злоупотреблении фотошопом. Снимки в красном белье Skims показались фанатам отредактированными, поскольку пропорции тела Дженнер выглядит на них нереальнами. В результате чего у многих девушек, как считают комментаторы, может развиться комплекс неполноценности.

В Instagram-аккаунте problematicframe провели анализ снимков Дженнер, прийдя к выводу, что она выглядит ненатурально.

«Очевидно, что Кендалл очень красива, но это не ее настоящие пропорции, таких пропорций вообще ни у кого нет», — написала хозяйка аккаунта, добавив, что звездам необходимо прекратить эти «смехотворные» обработки своих фотографий.

На это Кендалл ответила, что ей просто очень повезло иметь такое тело. И что у нее тоже бывают плохие дни. А ее жизнь не так уж идеальна, как может кому-то показаться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин.

Фото Instagram

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