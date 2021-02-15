27.79 / 28.03 33.52 / 33.93
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер поделилась пикантным фото, после чего ей посоветовали пойти в порнозвезды

3:48 16 февраля 2021
Кендалл Дженнер

Американская супермодель Кендалл Дженнер опубликовала пост, в котором соединила празднование Дня Святого Валентина с рекламой нижнего белья торговой марки Skims, принадлежащего ее старшей единоутробной сестре Ким Кардашьян. В том числе 25-летняя Кендалл поделилась пикантными фото, на которых она лежит в нижнем белье, оттягивая каблуком-шпилькой край трусиков, полностью обнажая ягодицы. После этого некоторые фанаты посоветовали ей переквалифицироваться в порнозвезды, считая, что почин для карьеры в этой области уже положен.

Ранее Кендалл, одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, пришлось оправдываться после того, как ее обвинили в злоупотреблении фотошопом. Снимки в красном белье Skims показались фанатам отредактированными, поскольку пропорции тела Дженнер выглядит на них нереальнами. В результате чего у многих девушек, как считают комментаторы, может развиться комплекс неполноценности.

В Instagram-аккаунте problematicframe провели анализ снимков Дженнер, прийдя к выводу, что она выглядит ненатурально.

«Очевидно, что Кендалл очень красива, но это не ее настоящие пропорции, таких пропорций вообще ни у кого нет», — написала хозяйка аккаунта, добавив, что звездам необходимо прекратить эти «смехотворные» обработки своих фотографий.

На это Кендалл ответила, что ей просто очень повезло иметь такое тело. И что у нее тоже бывают плохие дни. А ее жизнь не так уж идеальна, как может кому-то показаться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин.

Фото Instagram

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Меган Маркл

Беременная Меган Маркл согласилась дать интервью Опре Уинфри — дворец в панике

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер