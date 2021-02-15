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Шоу-бизнес

Известная российская актриса вышла замуж за миллионера

22:40 15 февраля 2021
Дарья Повереннова

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж. Избранником 48-летней Поверенновой стал бизнесмен Андрей Шаронов. Сейчас он президент московской бизнес-школы «Сколково», а до этого был заместителем мэра Москвы. В составленном Forbes рейтинге заработков чиновников доходы 57-летнего Шаронова оценивались в 163 млн руб.

«Мы шли к этому почти 8 лет», — не сдерживала эмоций Дарья. Актриса не видит ничего необычайного в том, что свою любовь нашла в зрелом возрасте: «Кто сказал, что с возрастом нет шансов на женское счастье?! Или на мужское?! Е-рун-да!!!» — категорически отрезала она.

Повереннова снимается в кино и сериалах с начала 90-х годов. На ее счету более 20 ролей в фильмах и свыше 30 сериальных проектов. Узнаваемой Повереннова стала после роли Веры в «Дне рождения Буржуя». После этого актриса появлялась в сериалах «Марш Турецкого», «Бригада», «ДМБ», «Дальнобойщики-3», «Петровка, 38».

После театральных гастролей в Севастополе в 2017 году Повереннова внесена в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

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