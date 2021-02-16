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Шоу-бизнес

Муж Собчак ослушался пригрозившую его прикончить дочь

9:45 16 февраля 2021
Собчак и Богомолов

Супруг телеведущей Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов показал, как его 10-летняя дочь Анна грозилась «убить» собственного отца.

В Instagram он выложил видео из кафе. Девочка, сидящая за столиком, говорит снимающему ее отцу, что «прикончит» его, если ролик появится в соцсети, после чего прячется под стол.

Режиссер переспрашивает Анну: «Ты возьмешь и просто так прикончишь папу?» «Да», — отвечает из-под стола девочка и шипит на отца.

«Дочь — борец с инстаграмом», — так прокомментировал ролик Константин Богомолов.

В комментариях интернет-пользователи интересовались судьбой режиссера после того, как тот не внял угрозам дочки и таки выложил видео в соцсеть.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу осенью 2019 года. Из ЗАГСа, где они расписывались, молодожены уехали на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Журналистов не пустили на вечеринку, так что они снимали все и всех вокруг места торжества. Видео того, что происходило на праздновании, в сеть «сливали» уже сами гости Собчак и Богомолова. В том числе и первый поцелуй молодоженов.

Фото Ксении Собчак и Константина Богомолова со странички режиссера в соцсетях.

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