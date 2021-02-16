Wild Pussy: Maruv на юбилей сделали особый подарок

Певица Maruv (Анна Корсун), которой 15 февраля исполнилось 30 лет, получила шикарный подарок ко дню рождения.

В сториз в Instagram она выложила видео, на котором показан момент вручения ей подарка — мощного красного байка.

На видео показано, как певица в длинном красном пуховом пальто выходит на улицу и видит мотоцикл. Она позирует на нем и в пальто, и без него — в куртке и миниюбке.

В комплекте с мотоциклом шла и байкерская куртка с надписью «Wild Pussy» (Дикая киска) на спине. Защита и шлем, похоже, к подарку не прилагались.

Недавно эпатажная Maruv порадовала поклонников фото в нижнем белье. В этот раз Анна Корсун была блондинкой и показывала белье телесного цвета. Одна из фолловеров назвала певицу «воплощением сексуальности на Земле».

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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