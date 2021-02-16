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Шоу-бизнес

«Кто там говорил про старика?» Виктор Павлик показал поразительные трюки с дельфинами

10:36 16 февраля 2021
павлик виктор

Певец Виктор Павлик с женой Катериной отдыхают в Одессе. Побывав в городском дельфинарии, Павлик прокатился на дельфине, продемонстрировав навыки бывалого серфингиста. Видео Катерина опубликовала в Instagram, и оно стало лучшим ответом хейтерам. Как известно, к жене Павлика в комментарии периодически приходят агрессивные личности и указывают, что 26-летняя актриса — плохая партия для 55-летнего певца.

«Кто там что про старика говорил? Мой муж талантливый во всем», — восхищалась Катерина, глядя на трюки, исполняемые супругом в бассейне.

Виктор Павлик и его молодая жена летом ожидают появления на свет малыша. Ребенку уже придумали имя — Михаил для мальчика или Михайлина, если родится девочка. Для Катерины это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Еще один сын Павел Павлик скончался в 2020 году от онкологического заболевания.

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