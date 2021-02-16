Невестка Аллы Пугачевой покрасовалась своим телом на пикантной фотосессии

Жена Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, после свадьбы не бросила карьеру фотомодели и активно участвует в пикантных фотосессиях. Несколько таких видеороликов Алена Краснова опубликовала у себя в Instagram.

23-летнюю Алену часто привлекают к рекламным кампаниям модных брендов. Краснова может похвастаться модельным ростом и изящной фигурой.



Сейчас Краснова задействована в рекламных съемках для марки элитного женского белья.

Напомним, кроме пикантных фото на странице Алены появляются и семейные снимки в домашней обстановке, но они пользуются меньшим успехом.

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