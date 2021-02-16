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Шоу-бизнес

Эктор Хименес-Браво показал свою маму в Колумбии

11:51 16 февраля 2021
Эктор Хименес-Браво

Ведущий кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Хименес-Браво, впервые за долгое время посетивший родную Колумбию, показал свою маму. Фото с родным человеком он опубликовал в Instagram и трогательно признался в любви.

Также он показал себя в молодости.

В Колумбии Эктор наслаждается теплой солнечной погодой, но уже скучает по заснеженному Киеву и работе.

«Только в лучах тепла и любви ты можешь понять, как сильно скучаешь по снегу и работе», — признался Эктор.

Ранее Хименес-Браво рассказал, каким непростым оказался дальний перелет в Колумбию. Несколько лет известный шеф-повар, ресторатор и телеведущий живет в Украине. Недавно он показал свой дом под Киевом.

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