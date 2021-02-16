Инстасамка публично унизила своих визажисток и оскорбила всех работников сферы услуг

Российская Instagram-блогер Дарья Зотеева, избравшая себе сетевой псевдоним Инстасамка, снова отличилась хамской выходкой. Девушка вызвала к себе на дом визажисток, а после выполненной работы заявила, что зла на мастериц из-за опоздания, и приказала убираться из квартиры.

Принесенные визажистками чемоданчики с косметикой Инстасамка вышвырнула в коридор. Выговаривая непунктуальным мастерицам, блогерша все больше распалялась и вспоминала про другие давние обиды и про случаи проявления неуважения. Девушка заявила, что больше ни одного опоздания не потерпит, а способы наказания нарушителей будет выбирать, опрашивая своих друзей в Instagram.

Инстасамка записала ролик для своего блога, где рассказала, как ненавидит обслуживающий персонал. Запись содержит много обсценной лексики и не рекомендована для просмотра несовершеннолетними. Видео (18+) доступно по ссылке.

Напомним, ранее Инстасамка взялась воспитывать курьеров, которые не носят перчатки. В юношу-нарушителя блогерша швырнула содержимым пепельницы.





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