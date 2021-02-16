52-летняя Кайли Миноуг похвасталась шикарной фигурой на фоне слухов о помолвке

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг, которая, по слухам, собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса, похвасталась шикарной фигурой, опубликовав новое фото в Instagram. Поп-звезда позирует возле камина и вешалки с нарядами в облегающем черном платье в белый горошек с высоким разрезом, обнажающим стройные ноги. «Королева!», «Великолепно!», «Потрясающе!», — писали фанаты.

Сама Миноуг пока что не подтвердила свою помолвку, о которой ранее рассказала мачеха Соломонса Глория. Певица утверждает, что в данный момент обоих устраивает их статус. Они влюблены, но не обручены. Сейчас Кайли вернулась к себе домой Мельбурн, а Пол пока остался в Лондоне.

Тем не менее слухи о подготовке тайной свадьбы не утихают. Якобы она состоится в Австралии через несколько месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Миноуг обошлась на фото без штанов, чем привела в восторг фанатов.

Фото Instagram



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