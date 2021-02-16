27.74 / 27.96 33.46 / 33.88
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

52-летняя Кайли Миноуг похвасталась шикарной фигурой на фоне слухов о помолвке

12:12 16 февраля 2021
Кайли Миноуг

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг, которая, по слухам, собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса, похвасталась шикарной фигурой, опубликовав новое фото в Instagram. Поп-звезда позирует возле камина и вешалки с нарядами в облегающем черном платье в белый горошек с высоким разрезом, обнажающим стройные ноги. «Королева!», «Великолепно!», «Потрясающе!», — писали фанаты.

Сама Миноуг пока что не подтвердила свою помолвку, о которой ранее рассказала мачеха Соломонса Глория. Певица утверждает, что в данный момент обоих устраивает их статус. Они влюблены, но не обручены. Сейчас Кайли вернулась к себе домой Мельбурн, а Пол пока остался в Лондоне.

Тем не менее слухи о подготовке тайной свадьбы не утихают. Якобы она состоится в Австралии через несколько месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Миноуг обошлась на фото без штанов, чем привела в восторг фанатов.

Фото Instagram

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

блокирование украинской части в Крыму

«В начале оккупации всему руководящему составу Украинской армии в Крыму дали команду уйти на больничный»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер