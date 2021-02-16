Галкин испугался гнева Пугачевой, получив предложение от Ивлеевой

Юморист Максим Галкин с настороженностью отнесся к предложению блогера и телеведущей Насти Ивлеевой устроить в их особняке съемки и какое-нибудь «фи».

Так, в сториз в Instagram Максим Галкин выложил их диалог с Настей Ивлевой. Все началось с того, что одна из фолловеров ведущей предложила ей съездить в гости к юмористу…

Ивлева поинтересовалась у Галкина, как он относится к такому предложению. Тот ответил, что все эти «фи» хорошо было бы согласовать с Аллой Пугачевой — в противном случае она может устроить ему «фе».

Недавно Максим Галкин показал фолловерам, как он нырял в глубокий снег на территории их домовладения в деревне Грязи под Москвой. Одна из подписчиц пошутила, что вскоре расследователи снимут фильм о «дворце Галкина». В ответ юморист предупредил, что их пыточная в подвале «давно без дела пустует».

Фото — скриншот.

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