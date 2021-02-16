27.74 / 27.96 33.46 / 33.88
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Галкин испугался гнева Пугачевой, получив предложение от Ивлеевой

12:29 16 февраля 2021
Максим Галкин

Юморист Максим Галкин с настороженностью отнесся к предложению блогера и телеведущей Насти Ивлеевой устроить в их особняке съемки и какое-нибудь «фи».

Так, в сториз в Instagram Максим Галкин выложил их диалог с Настей Ивлевой. Все началось с того, что одна из фолловеров ведущей предложила ей съездить в гости к юмористу…

Ивлева поинтересовалась у Галкина, как он относится к такому предложению. Тот ответил, что все эти «фи» хорошо было бы согласовать с Аллой Пугачевой — в противном случае она может устроить ему «фе».

Недавно Максим Галкин показал фолловерам, как он нырял в глубокий снег на территории их домовладения в деревне Грязи под Москвой. Одна из подписчиц пошутила, что вскоре расследователи снимут фильм о «дворце Галкина». В ответ юморист предупредил, что их пыточная в подвале «давно без дела пустует».

Фото — скриншот.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

блокирование украинской части в Крыму

«В начале оккупации всему руководящему составу Украинской армии в Крыму дали команду уйти на больничный»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер