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Шоу-бизнес

И про жену с сыном? Олег Винник рассказал Гордону «всё»

12:48 16 февраля 2021
Дмитрий Гордон

Во вторник, 16 февраля, выйдет интервью Дмитрия Гордона с певцом Олегом Винником, который обычно неохотно рассказывает о своей семье. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.

«Олег Винник, да-да. Сегодня в 18:00 на ютуб канале „В гостях у Гордона“. Расскажет всё», — сделал анонс Гордон.

Этот пост прокомментировали многие подписчики журналиста, причем некоторые иронично восприняли информацию и публикуют вопросы к Дмитрию Гордону: «Дмитрий, в чем сила?» «Оказавшись перед Винником, что вы ему скажете?», «Дмитрий, вы курите?».

А на вопрос «Дмитрий, у вас будет совместный фит с Олегом?» Гордон ответил: «И хит тоже».

Напоминаем, жена Винника неожиданно вышла с ним на сцену и спела вместе с Олегом.

Фото из Instagram Дмитрия Гордона

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