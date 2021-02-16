«Ловите меня на дорогах»: Maruv на день рождения получила не только мотоцикл

Певица Maruv (Анна Корсун), накануне отметившая свое 30-летие и получившая в подарок мотоцикл, призналась, что стала обладательницей не только байка.

В сториз в Instagram она рассказала, что ее муж Александр Корсун организовал вечеринку-сюрприз в стиле Гарри Поттера, на которую съехались родные и близкие певицы со всех уголков Украины.

И серьезно пополнил их семейный автопарк — он подарил певице не только мотоцикл, который она очень хотела, но и автомобиль.

Анна Корсун сказала, что будет учиться водить машину, и что летом ее можно будет «ловить на дорогах». В то же время она назвала себя «ответственным» водителем.

В своей день рождения Анна Корсун выложила в соцсети фото в откровенном топе, сопроводив его поздравлениями самой себе и упомянув ругательство «Bitch».

Фото со странички Анны Корсун в социальных сетях.

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