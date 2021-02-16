27.74 / 27.96 33.46 / 33.88
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Долбанный ЖЭК!» Ругающаяся Оля Полякова показала последствия аварии в квартире

12:51 16 февраля 2021
полякова

У певицы Оли Поляковой жизненная драма: не убранный ЖЭКом снег на крыше испортил звезде дорогой ремонт в квартире. Певица жалуется, что уже несколько дней в комнате течет с потолка, осыпается штукатурка, а домочадцам приходится лавировать между заполненными водой тазиками.

Только на пятый день жалоб домоуправляющая компания прислала работника, чтобы он сбил свисающие с крыши сталактиты. К тому моменту сосульки разрослись на несколько метров вниз, стали многоярусными и не позволяли жильцам открыть окна в квартире.

Напомним, ранее Полякова показала свой роскошный дом под Киевом. Особняк находится в селе Старое Бориспольского района и имеет удобный выход к Днепру.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Оля Полякова

«Дорогущему ремонту хана!» Оля Полякова в бешенстве показала аварию в квартире

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер