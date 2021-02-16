«Долбанный ЖЭК!» Ругающаяся Оля Полякова показала последствия аварии в квартире

У певицы Оли Поляковой жизненная драма: не убранный ЖЭКом снег на крыше испортил звезде дорогой ремонт в квартире. Певица жалуется, что уже несколько дней в комнате течет с потолка, осыпается штукатурка, а домочадцам приходится лавировать между заполненными водой тазиками.

Только на пятый день жалоб домоуправляющая компания прислала работника, чтобы он сбил свисающие с крыши сталактиты. К тому моменту сосульки разрослись на несколько метров вниз, стали многоярусными и не позволяли жильцам открыть окна в квартире.



Напомним, ранее Полякова показала свой роскошный дом под Киевом. Особняк находится в селе Старое Бориспольского района и имеет удобный выход к Днепру.



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