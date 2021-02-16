Олегу Виннику предложили выступить в России тайком

После 2014 года певец Олег Винник неоднократно получал предложения о концертах в России, но каждый раз отвечает организатором отказом. Для себя лично Винник решил, что подобные концертные туры неприемлемы. Об этом певец рассказал в интервью «Гордон».

«Не езжу… Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Они не только для меня болезненны — они болезненны для всех. И болеть будет долго», — заявил Винник.

Кроме больших концертов, Виннику предлагали и выступления в РФ на приватных мероприятиях, где никто не будет вести съемку. Такие предложения украинскому певцу тоже не подходят: «Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил — и вернулся назад?».

Комментируя тот факт, что есть артисты, не избегающие выступлений в России, Винник отметил, что выбор есть всегда. «Это же не артист выбирает — это человек выбирает», — говорит певец.

Напомним, Дмитрий Гордон пообещал очень откровенное интервью с Винником. «Расскажет все», — гарантирует журналист.

Ранее Винник признался, что соскучился по живому общению с поклонниками, и пообещал первый посткарантинный концерт ближе к 8 марта.

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