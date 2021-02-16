Собравшемуся жениться сыну Наташи Королевой кардинально поменяли прическу

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип, который сделал предложение своей девушке Мелиссе, кардинально изменил прическу.

В сториз в Instagram он выложил несколько видео, на которых показан процесс его преображения.

Архип шутит по поводу того, что его превратили в барашка и что ему «наращивают» вторую голову. На заднем плане мелькает и его розововолосая девушка Мелисса.

Избранница 18-летнего Архипа — танцовщица. Пара начала выкладывать совместные фото в Instagram с лета 2020 года. Мелисса любит танцы на пилоне и отличается раскованностью — на ее страничке в соцсетях выложены пикантные снимки. Певица Наташа Королева назвала девушку своего сына «миленькой» и заявила, что не вмешивается в их дела.

Фото со странички Архипа в социальных сетях.

557

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter