Потерявшая мужа София Стужук рассказала, зачем ела плаценту

Известная блогерша София Стужук, муж-спортсмен которой умер от коронавируса в возрасте 39 лет, рассказала, как живет с тремя детьми, почему рожала дома и зачем ела плаценту. Откровениями 25-летняя София поделилась в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Сейчас у Софии более 5,5 миллионов подписчиков в Instagram, но об этом она раньше и не мечтала. По профессии она юрист, окончила Национальный университет имени Шевченко. По специальности София не работала ни дня. Увлеклась спортом, благодаря которому и познакомилась с мужем Дмитрием Стужуком. Их встреча произошла в спортзале.

«Через пять дней мы списались, а через 11 дней я переехала к нему жить», — рассказала София. Вскоре она забеременела. Ожидая ребенка, активно изучала детскую литературу и делилась своими наблюдениями в сети. Кроме того, она активно делилась советами по поводу занятий спортом, показывала, как сама тренируется. Это стало приносить доходы. Если ее первые рекламные посты стоили по 300 гривен, то сейчас — доходят до 10 тысяч долларов.

Публикации Софии поражали своей откровенностью. Рождение дочери она показала в сети и рассказала, почему ела плаценту.

«Для меня удивительно, что люди так негативно это воспринимают. Ведь очень много лечебных препаратов, косметических средств разработаны на плацентарной основе. Я же не ела ее, как каннибал. Мне ее с помощью технологий закапсулировали», — поделилась София.

Она подчеркивает, что вокруг ее имени возникло много мифов, в том числе о «ребенке в холодильнике».

Спустя год после первых родов София потеряла ребенка. Плод замер на девятой неделе.

«Три недели я знала, что это уже произошло. Мне сказали, что это очень опасно, и я могу умереть, ребенок будет разлагаться и будет заражение крови», — поделилась София.

Несмотря на сложную ситуацию, она обратилась не к традиционной медицине, а к доуле, которая помогла разрешиться естественным путем.

«Что было делать дальше? Выбросить тело на мусор? Это же мой ребенок! Смыть в унитаз? Такой себе вариант. Отдать на гистологию, где его раскромсают? Для меня это тоже был не вариант. Максимально гуманным был вариант — заморозить, чтобы похоронить и посадить дерево», — поделилась София.

Женщина говорит, что это был очень тяжелый опыт, но они смогли преодолеть трудности. Вместе с Дмитрием они прожили шесть лет, воспитывали троих детей.

Но в апреле 2020 года 25-летняя София решила поставить точку в идеальной на первый взгляд инста-семье. Говорит, что они стали ссориться, возникло непонимание.

«Отношения были очень тяжелыми. Также была измена», — призналась София.

А спустя полгода Дмиторий ушел из жизни от осложнений после коронавируса. Сердце 39-летнего мужчины не выдержало. София говорит, что смерть мужа стала для нее большим ударом. В последнее время она из-за гормонального сбоя поправилась на 10 кг.

Сейчас София с детьми живет в своем доме в Киеве, воспитывать детей ей помогают няни. Многодетная мама-блогер развивает своей свой бизнес и мечтает о большой семье.

«Я всегда говорила, что хочу пять детей, а могу и семь. На все воля Божья», — сказала София.

Напомним, Дмитрий Стужук умер в октябре 2020 года. София посвятила ему трогательный пост. Позже женщина заявила, что начинает жизнь с чистого листа.

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