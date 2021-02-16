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Шоу-бизнес

Намекнул на Зеленского и Вакарчука? Олег Винник посоветовал умирать недостойным политикам

13:56 16 февраля 2021
Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник в интервью «Гордону» заявил, что считает неправильным, когда известные люди идут в политику, а через некоторое время возвращаются к прежней деятельности.

«Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, будешь примером на весь мир, либо умереть. Но побыть в кресле, а потом опять… Не знаю», — отметил артист.

Он также считает, что президент — это тот, кто «идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь».

Ранее Олег Винник признавался, что после 2014 года он не единожды получал предложения выступить в России, но каждый раз отказывался. Певец для себя решил, что подобные концертные туры неприемлемы. Он заявил, что не может позволить себе вещи болезненные как для него лично, так и для общества.

Напомним, что певец Святослав Вакарчук, дважды попадавший в Верховную Раду, дважды же слагал с себя депутатские полномочий по собственному желанию.

Фото со странички Олега Винника в соцсетях.

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