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Шоу-бизнес

Но не для ребенка: Леся Никитюк показала сделанную ею «детскую комнату»

4:28 17 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк показала фолловерам, как она формила детскую комнату, а также рассказала, кто является ее «истинным хозяином».

В сториз в Instagram она выложила два коротких видео. На первом показано, как телеведущая входит в небольшую комнату, возле окна в которой сидит собака.

«Это комнату я не для детей делала, а для тебя? Да, Рафик», — обращается Леся Никитюк к собаке.

На втором видео телеведущая в шутку ругает собаку, которая запачкала окно, утыкаясь в стекло своим мокрым носом.

Кстати, домашний любимец Леси Никитюк фигурировал в недавней фотосессии телеведущей, которая решила прорекламировать услуги одного из почтовых операторов.

Фото Леси Никитюк из соцсетей.

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