«Талант торговать патологией»: Мария Максакова распекла Станислава Садальского

Певица Мария Максакова, недавно разозлившая своих подписчиков фразой на украинском языке, сделала резкий выпад в адрес российского актера Станислава Садальского. Пост она опубликовала в своем Instagram.

Максакова разместила фрагмент из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором герой Высоцкого говорит персонажу Садальского: «Никогда твоя очередь не придет».

«Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий», — написала Максакова.

В комментарии Максакова написал по поводу Садальского: «Он меня уже четыре года любит. Мое чувство сегодня пробудилось впервые».

Ранее Садальский разместил в своей соцсети пост, в котором жестко прошелся по Марии Максаковой.

Фото из Instagram Марии Максаковой

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