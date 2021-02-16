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Шоу-бизнес

«Выйди из моей комнаты!» Дочь Оли Поляковой нагрубила возбужденной из-за аварии матери

15:20 16 февраля 2021
Мария Полякова

Несмотря на то, что Оля Полякова добилась от коммунальных служб ликвидации огромных сосулек, нависающих с крыши над окном ее квартиры, тающий лед успел привести к повреждению стен в квартире. Наибольшая проблема, согласно видео Поляковой в сториз Instagram, наблюдается в комнате старшей дочери певицы — Маши.

Тем не менее девочка была не слишком довольна внезапному «вторжению» мамы в ее личное пространство, тем более, что та позволила себе высказаться не только в адрес потолка, но и «крыши» своей дочери.

«Потолок течет, и у Маши крыша подтекает», — сказала Оля, после чего Маша потребовала, чтобы она покинула ее комнату.

Напомним, Оля не впервые троллит своих дочерей. Так, совсем недавно на Мальдивах она довела до истерики младшую дочь Алису, предложив ей попробовать на камеру жгучий красный перец. Алиса согласилась при условии, что мама поможет ей «добить» 500 тысяч подписчиков Тик-Ток.

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