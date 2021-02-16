Шоптенко опубликовала обещанное фото в купальнике: понравилось не всем

Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко порадовала фолловеров фото в купальнике на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Я обещала фото в купальнике», — пишет Шоптенко в Instagram и выкладывает пляжное фото. На хореографе — черный верх и «мятный» низ.

Как обычно, среди фолловеров были те, кому фото понравилось, и те, кто высказал свое «фе». Так, один из комментаторов написал, что танцовщица «не втянула живот».

Недавно Алена Шоптенко предстала перед подписчиками в ярком макияже — с сильно накрашенными глазами и с темной помадой на губах.

Фото Алены Шоптенко из социальных сетей.

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