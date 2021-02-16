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Шоу-бизнес

«Попил что-то на ночь?» У Потапа «выросла женская грудь»

15:36 16 февраля 2021
Потап

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) показал подписчикам, что у него появилась «женская грудь». Ролик он разместил в сториз Instagram.

На видео Потап сидит с искусственной «женской грудью» и рассуждает, откуда она у него могла появиться. При этом доносится голос, предполагающий, что это отёк.

«У вас как утро начинается? У меня с новых тактильных ощущений. Чуть-чуть, да… Это или попил я вчера на ночь, или помидоры эти соленые…» — говорит артист.

Ранее сообщалось, что Потап веселился словно ребенок, катаясь на заснеженной горке, — всё его семейство славно отдохнуло, проезжаясь на «таблетке».

Напомним, певица Настя Каменских рассказала, чем, благодаря Потапу, ей запомнился День святого Валентина.

Фото из Instagram Потапа

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