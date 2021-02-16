Как ребенок: полуголый Эктор Хименес Браво поиграл мышцами в Колумбии

Ведущий кулинарного проекта «МастерШеф» Эктор Хименес Браво, улетевший в Колумбию, покрасовался на фоне водопада и признался, что обожает воду, «как дитя малое».

«Водопады — это любовь. А когда они окружены горами, то это безумная любовь. И именно поэтому каждый раз, когда я оказываюсь в Колумбии, стараюсь попасть сюда, в городок Чарала. Это мое место силы и вдохновения», — пишет ведущий и выкладывает в Instagram свои колумбийские фото. Он снялся в плавках, показав развитую мускулатуру.

Ранее телеведущий показал фолловерам фото с мамой — сейчас, и когда он был молодым.

Фото со странички Эктора Хименес Браво в социальных сетях.

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