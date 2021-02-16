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Шоу-бизнес

Ани Лорак на постели заинтриговала обещанием

16:45 16 февраля 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак опубликовала в социальных сетях «постельное» фото и заинтриговала подписчиков премьерой того, что они «так долго ждали».

«Любовь — это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали…» — пишет Ани Лорак в Instagram.

Певица сфотографировалась сидя на постели. На ней надето легкое черное платье. Или не платье…

Ранее Ани Лорак поделилась секретом того, что дает ей возможность привести себя в состояние гармонии и покоя, а также восстановиться после трудных съемок или концертов. Дело в том, что певица любит медитировать в горячей ванне с пеной. При этом должны быть обязательно зажжены свечи.

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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