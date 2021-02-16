У Леси Никитюк появился план «Б» на случай «смерти» телевидения

Телеведущая Леся Никитюк, которая накануне подготовила шикарные «валентинки» ко Дню всех влюбленных, неожиданно задумалась о «Плане Б» на случай «смерти телевидения». Один из вариантов своих действий в этом случае девушка описала в Instagram.

По словам теледивы, она готова переквалифицироваться в… мастера маникюра, и более того, у нее уже есть идеи для преображения ручек потенциальных клиенток.

Так, она готова предложить им авторский разноцветный маникюр с трогательными облачками.

«Если ТВ в Украине осталось максимум 5 лет, то Мастер маникюра Леся Ивановна ждет вас», — прокомментировала телеведущая снимок, честно предупредив, что ее услуги будут недешевыми.

В комментариях одна из пользовательниц рассказала о своей переквалификации — 5 лет назад она с дипломами учителя и экономиста пошла работать в столярный цех мужа, и теперь ей кажется, надолго.

Напомним, недавно Никитюк заявила, что пишет книгу, чтобы рассказать о «сумасшедших событиях», которые происходят с ней в последнее время. Название для книги уже готово — «Кровавый автограф».

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