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Шоу-бизнес

Неожиданно появился еще один претендент на наследство Легкоступовой: кто он

18:59 16 февраля 2021
Алексей Григорьев на похоронах бывшей жены

Второй муж певицы Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев заявил права на ее наследство, став таким образом третьим претендентом на него.

Григорьев является отцом 19-летнего сына певицы Матвея и теперь подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Легкоступовой имущества.

«По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода», — прокомментировал иск адвокат Анетты Сергей Жорин в интервью изданию СтарХит.

В свою очередь дочь певицы Анетта считает, что ее бывший отчим хочет получить один из загородных домов, который они покупали с артисткой в период их почти двадцатилетней совместной жизни.

Напомним, певица умерла в августе 2020 года при загадочных обстоятельствах. В декабре права на все ее наследство заявил последний супруг — Юрий Фирсов.

Фото ЭГ

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