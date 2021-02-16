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Шоу-бизнес

В Лере Кудрявцевой рассмотрели «молодого Харатьяна» на ностальгическом фото 1995 года

19:07 16 февраля 2021
Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, недавно разозлившая подписчиков постом об акциях протеста, опубликовала в своем Instagram фото времен телепередачи «МузОбоз».

«А ну))) 1995 год МузОбоз», — подписала она снимок, на котором запечатлены ведущие популярной музыкальной телепередачи: Лера Кудрявцева, Иван Демидов и Отар Кушанашвили.

Фото вызвало ностальгические чувства у фолловеров: «Как же мы любили МузОбоз», «Аж молодость вспомнил», «МузОбоз ждали каждую неделю в пятницу».

Фолловеры также восхищаются тем, что с 1995 года Лера практически не изменилась:"Лера! У вас что за секрет вечной молодости?!" «Что тогда супер! Что сейчас Лера всё такая же молоденькая и красотка». Одна подписчица даже сравнила Кудрявцеву с «молодым Харатьяном».

Напомним, у Кудрявцевой возникли проблемы со здоровьем: телеведущей приходиться передвигаться с тросточкой.

Фото из Instagram Леры Кудрявцевой

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