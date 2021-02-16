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Шоу-бизнес

«Я хотела счастливую семью»: Санта Димопулос поразила откровенным постом

20:28 16 февраля 2021
Санта Димопулос с дочерью

Украинская певица Санта Димопулос, которая ранее поддержала Оксану Марченко, поразила фолловеров откровенным рассказом о мечтах, которые для нее стали явью.

Среди них красавица перечислила крепкую семью, близкого друга и партнера, дочку, участие в проекте «Танці з зірками», а также финансовую независимость.

«Всё это сбылось. И остальное сбудется. В моей жизни точно всему своё время. Выдыхаю», — написала она в Instagram.

Поклонники поблагодарили свою любимицу за вдохновение, которое она им дарит.

Напомним, ранее, отдыхая в Дубае, певица одержала новую победу над собой — прыгнула с парашютом с 4 км высоты.

Фото ТСН

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