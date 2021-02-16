Встать с кровати не получилось: у Варнавы серьезные проблемы со здоровьем

Звезда российского Comedy Woman Екатерина Варнава, которая собирается подать в суд на усомнившегося в ее сексуальной ориентации телеведущего Сергея Сафронова, пожаловалась на гипотонию — пониженное артериальное давление.

По ее словам, во вторник, 16 февраля, она даже не смогла встать с кровати.

«Оно (давление. — Авт.) сегодня упало настолько, что встать с кровати не получилось от слова совсем», — написала Екатерина в Instagram.

В комментариях фолловеры пожалели Варнаву, написав, что испытывают похожие проблемы после перенесенного коронавирусного заболевания.

Тем не менее данных о ее заболевании нет, хотя в сентябре переболел ее возлюбленный Александр Молочников.

Напомним, в июне 2020 года Служба безопасности Украины исключила Варнаву из «черного списка» деятелей культуры, несущих угрозу национальной безопасности Украины. Тем не менее на «Миротворце» ее имя все еще присутствует.

Фото Instagram Екатерины Варнавы

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