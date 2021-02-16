Василиса Фролова призналась, что родит мальчика
Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая находится на последних сроках беременности, 16 февраля отметила день рождения и узнала пол будущего ребенка.
Это произошло на гендер-вечеринке, которую телеведущей устроили друзья.
«Это мальчик», — воскликнула будущая мама.
Видео с вечеринки она показала в «сториз» своего Instagram.
Напомним, мальчика ждет и пара Никиты Добрынина и Даши Квитковой.
Фото Instagram Василисы Фроловой119
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