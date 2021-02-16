Василиса Фролова призналась, что родит мальчика

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая находится на последних сроках беременности, 16 февраля отметила день рождения и узнала пол будущего ребенка.

Это произошло на гендер-вечеринке, которую телеведущей устроили друзья.

«Это мальчик», — воскликнула будущая мама.

Видео с вечеринки она показала в «сториз» своего Instagram.

Напомним, мальчика ждет и пара Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

Фото Instagram Василисы Фроловой

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