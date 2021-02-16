27.77 / 28.00 33.50 / 33.90
Киев: -16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Василиса Фролова призналась, что родит мальчика

22:07 16 февраля 2021
Василиса Фролова

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая находится на последних сроках беременности, 16 февраля отметила день рождения и узнала пол будущего ребенка.

Это произошло на гендер-вечеринке, которую телеведущей устроили друзья.

«Это мальчик», — воскликнула будущая мама.

Видео с вечеринки она показала в «сториз» своего Instagram.

Напомним, мальчика ждет и пара Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

Фото Instagram Василисы Фроловой

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Maruv

У Maruv покривлялись над «скандальной» Тиной Кароль

Дмитрий Гордон

И про жену с сыном? Олег Винник рассказал Гордону «всё»

Олег Винник

Намекнул на Зеленского и Вакарчука? Олег Винник посоветовал умирать недостойным политикам

Санта Димопулос с дочерью

«Я хотела счастливую семью»: Санта Димопулос поразила откровенным постом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер