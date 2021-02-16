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Шоу-бизнес

Внебрачная дочь звезды российского кино оказалась ненастоящей

22:29 16 февраля 2021
Андрей Краско

ДНК-тест не подтвердил родство знаменитого российского киноактера Андрея Краско, скончавшегося в 2006 году, и 15-летней жительницы Петербурга Екатерины Быстровой. Ее мать — стилист Анна — пришла в студию шоу Первого канала «Пусть говорят», рассказав о знакомстве с актером. Туда же пригласили и отца Краско Ивана, который и сдал генетический материал для исследования.

По словам Быстровой, она начала общаться с Краско-младшим в начале 2000, когда у нее был конфликт со своим супругом.

«Андрей не знакомил меня ни с кем из своего окружения. Он приезжал на выходные, мы гуляли, потом уезжал», — рассказала женщина, которая привела в студию и дочь.

При этом сама девочка призналась, что не горит желанием узнавать, действительно ли ее отец — Андрей Краско, сообщает СтарХит.

Напомним, отец Андрея Краско в конце 2020 года снова стал отцом в 90 лет — 4 декабря у него родилась дочь Дарья.

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