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Шоу-бизнес

У звезд «Игры престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец

22:30 16 февраля 2021
Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

Во вторник, 16 февраля, звезды культового сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли объявил о том, что впервые стали родителями. У них родился сын. Представитель супружеской пары сообщил, что 33-летний Кит и Роуз «очень, очень счастливы». Малыш появился на свет в Лондоне.

О том, что Лесли ждет первенца, стало известно в сентябре прошлого года. Пара старалась после этого не появляться на публике, предпочитая самоизоляцию. Супруги обосновались в своем доме, который е так давно приобрели. Как шутит Роуз, «это дом, который построил Джон Сноу». Напомним, именно так зовут героя «Игры престолов», которого сыграл Харингтон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во второй раз стал отцом еще один актер, игравший в «Игре престолов». У исландского богатыря Хафтора Юлиуса Бьернссона в сентябре прошлого года родился сын.

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