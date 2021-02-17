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Шоу-бизнес

«Поправилась, и меня не взяли в модели»: Фреймут показала удивительное фото

7:46 17 февраля 2021
Ольга Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram своим раритетным фото, рассказав и его поучительную историю.

Снимок Ольга опубликовала в stories, сообщив, что оно сделано 20 лет назад и едва не открыло ей дорогу в модельный бизнес в Британии. Однако тогда мечта не осуществилась из-за безденежья. Пытаясь заработать денег на одежду и дорогу, девушка перешла на один хлеб, и оттого сильно поправилась.

«Это удивительное фото — его 20 лет назад увидели модельные скауты в Лондоне и пригласили на кастинг. А я пока собиралась, не было в чем пойти, да и денег на транспорт не было… пока заработала деньги, поправилась от того, что ела один хлеб. Пришла… и меня не взяли в модели», — прокомментировала фото Фреймут.

Напомним, в начале февраля уже 38-летняя Ольга восхитила поклонников своим изысканным образом — снимок женщина сделала во одном из львовских ресторанов.

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