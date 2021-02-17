Садальский счел оскандалившегося с Гитлером Соловьева мусором

Российский актер Станислав Садальский, который ранее жестко прошелся по одной из судей шоу «Голос.Дети» Светлане Лободе, высмеял одиозного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, сравнив его (или содержание его мозгов) с мусором. В своем Instagram актер показал мусорные ящики с изображением Владимира Соловьева, которые в начале 90-х были расположены по всей Москве.

«Но это было в прошлом веке… Сегодня в Москве мусор — уже не выбрасывают. Его перерабатывают в телевизионные шоу», — горько отметил актер.

Поводом для резкого поста Садальского мог послужить выпад Соловьева в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1″, где телеведущий назвал Адольфа Гитлера …"очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

В настоящее время, по данным РБК, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору с требованием проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

«Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — заявил Рашкин журналистам.

Отметим, что и Станислав Садальский является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

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