На кого похожа? Мать младшей дочери Сенцова показала ребенка

Младшей дочери Олега Сенцова Эмме исполнилось 2 месяца. Ее мама — поэтесса и активистка Юлия Бабич поделилась в Facebook эмоциями от материнства.

Так, она назвала второй месяц важным периодом, когда «все наконец прекратили попытки угодить тебе, безуспешно пытаясь найти схожесть твоего ребенка с тобой», а наоборот — признали (и начали безустанно повторять), что в ребенке ничего твоего нет.

«Если первый месяц для нас стал настоящим испытанием на прочность, то второй — лучшей наградой за то испытание», — констатирует Юлия.

Согласно ее выводам, хотя большую часть времени дочка — все еще маленький «тамагочи» (покорми, поменяй подгузник, убаюкай), первая улыбка ребенка меняет все.

«Это как наконец-то налаженный контакт. Это отдача. Это — награда. Это просто счастье. Вот, кажется, сейчас ты потеряешь землю под ногами от причиненной тебе кем-то боли, а она тебе улыбается — и все», — написала молодая мама, признавшись, что уже научилась вставать в 6:00 с улыбкой.

Юлия Бабич родила Эмму 16 декабря 2020 года, а 5 февраля 2021 года Олег Сенцов публично объявил, что стал отцом в третий раз — представив дочь Эмму.

Фото Facebook Юлии Бабич

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