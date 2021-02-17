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Шоу-бизнес

Мать Славы Каминской поразила своей внешностью

9:34 17 февраля 2021
Слава Каминская с матерью

Певица Слава Каминская, которая недавно получила предложение руки и сердца на Мальдивах, встретилась с мамой Тамарой Кузнецовой. Вместе они провели время в одном из столичных ТРЦ, где дети Славы — пятилетний Леонард и 4-летняя Лаура — хорошенько повеселились.

Семейное фото «Неангел» показала в своем Instagram.

Фолловеры певицы восхитились молодым видом мамы Тамары, а телеведущая Леся Никитюк даже сделала женщине комплимент, написав, что та выглядит, как цветок.

Отметим, что отцом детей Славы Каминской является ее второй экс-супруг Эдгар, с которым женщина расторгла брак в 2015 году. Пара сохранила хорошие отношения.

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Мать Славы Каминской поразила своей внешностью

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