Проблемам Глюкозы с дочерью нашли «душевную» причину

34-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова (более известна как Глюк’oZа) порадовала фолловеров в Instagram полуобнаженными фото, которые, очевидно, были сняты во время ее отдыха на Занзибаре.

«Зима — это конечно классно, но „душа“ требует тепла», — прокомментировала Наталья свои фото, в которых акцент сделан на ее пятой точке.

Комментаторы правильно поняли посыл Ионовой, вспомнив в т. ч. и ее песню со строчками «Танцуй Россия и плачь Европа, А у меня самая, самая, самая красивая опа».

Однако среди фолловеров нашлись и те, кто решил, что вызывающее поведение певицы пагубно отражается на ее детях — в частности, на старшей дочери Лидии.

Накануне стало известно, что старшую дочь «Глюкозы» выгнали из элитной гимназии. В программе «Док-ток» с Ксенией Собчак шокированная певица и сама 13-летняя Лидия рассказала, что им заявили — поведение подростка не соответствует стандартам учебного заведения, в частности, девочка отказывается носить школьную форму.

Сама девочка назвала дресс-код «бредом», посетовав, что в школе требовали от девочек не стричь и не красить волосы, а также носить лаковые туфли и обязательный гимназический пиджак.

При этом Наталья заявляет, что девочка выполняла все требования учебного заведения (хоть волосы все же остригла и регулярно красит в «ядовитые» цвета), однако позволяла себе критиковать их в соцсетях.

Напомним, Лидия серьезно занимается музыкой и даже обвинила известную корейскую группу TinyTAN в воровстве ее песни.

Фото Instagram Лидии Чистяковой

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