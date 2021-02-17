27.81 / 28.04 33.47 / 33.89
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Проблемам Глюкозы с дочерью нашли «душевную» причину

10:10 17 февраля 2021
Лидия Чистякова-Ионова с мамой

34-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова (более известна как Глюк’oZа) порадовала фолловеров в Instagram полуобнаженными фото, которые, очевидно, были сняты во время ее отдыха на Занзибаре.

«Зима — это конечно классно, но „душа“ требует тепла», — прокомментировала Наталья свои фото, в которых акцент сделан на ее пятой точке.

Комментаторы правильно поняли посыл Ионовой, вспомнив в т. ч. и ее песню со строчками «Танцуй Россия и плачь Европа, А у меня самая, самая, самая красивая опа».

Однако среди фолловеров нашлись и те, кто решил, что вызывающее поведение певицы пагубно отражается на ее детях — в частности, на старшей дочери Лидии.

Накануне стало известно, что старшую дочь «Глюкозы» выгнали из элитной гимназии. В программе «Док-ток» с Ксенией Собчак шокированная певица и сама 13-летняя Лидия рассказала, что им заявили — поведение подростка не соответствует стандартам учебного заведения, в частности, девочка отказывается носить школьную форму.

Сама девочка назвала дресс-код «бредом», посетовав, что в школе требовали от девочек не стричь и не красить волосы, а также носить лаковые туфли и обязательный гимназический пиджак.

При этом Наталья заявляет, что девочка выполняла все требования учебного заведения (хоть волосы все же остригла и регулярно красит в «ядовитые» цвета), однако позволяла себе критиковать их в соцсетях.

Напомним, Лидия серьезно занимается музыкой и даже обвинила известную корейскую группу TinyTAN в воровстве ее песни.

Фото Instagram Лидии Чистяковой

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
На месте инцидента

Труп девушки обнаружили в киевском парке Партизанской славы

Дуэйн Джонсон

Самый высокооплачиваемый актер в мире заявил, что готов баллотироваться в президенты США

Санта Димопулос с дочерью

«Я хотела счастливую семью»: Санта Димопулос поразила откровенным постом

Maruv

У Maruv покривлялись над «скандальной» Тиной Кароль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер