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Самый высокооплачиваемый актер в мире заявил, что готов баллотироваться в президенты США

10:39 17 февраля 2021
Дуэйн Джонсон

Самый высокооплачиваемый в мире актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала заявил, что готов баллотироваться в президенты США, «если это то, чего хотят люди». Причем, по словам 48-летнего Дуэйна, он рассматривает эту возможность абсолютно серьезно. Кинозвезда может побороться за пост главы государства в 2024 году

«Так что я буду ждать и слушать. Буду держать руку на пульсе, а ухо — востро», — заявил актер в интервью USA Today в преддверии выхода в эфир телесериала «Молодой Скала», где описываются детство и юные годы будущей суперзвезды. Дуэйна в молодости будут играть три разных актера. Сам же Джонсон появится в сериале в качестве рассказчика из будущего — якобы из 2032-го года, когда решит принять участие в предвыборной президентской гонке.

Джонсон ранее уже неоднократно заявлял о своих политических амбициях. По примеру кинозвезды Арнольда Шварценеггера, который стал губернатором Калифорнии, Дуэйн также хотел бы пробиться в губернаторы. В отличии от Арнольда, который родился в Австрии и не имеет права претендовать на пост американского президента, Джонсон — уроженец штата Калифорния. Так что по закону он имеет право стать главой государства.

В конце 2016 года Джонсон уже высказывался о возможности побороться за пост президента. «Прошедшие выборы показали, что возможно все, что угодно», — сказал он и победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон.

Говоря о своей юности, звезда фильмов «Форсаж», «Джуманджи», «Сокровище Амазонки» рассказал, что, когда он был подростком, его неоднократно арестовывали — в том числе за драки и за кражи, так как его семье постоянно не хватало денег.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дуэйн Джонсон поделился трогательным фото с дочкой — но фанатов отвлекли его ноги.

Фото Instagram

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