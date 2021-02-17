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Шоу-бизнес

На певицу Нюшу накинулись за пикантное фото под душем

10:47 17 февраля 2021
Нюша

Российская певица Нюша, отдыхающая на Мальдивах, показала, как объединила поход в душ с зарядкой, что понравилось не всем ее фолловерам.

«На отдыхе не теряю времени зря — совмещаю зарядку и душ», — написала Нюша, опубликовав в Instagram фото, на котором делает стойку на руках в душевой кабинке на пляже.

Некоторые комментаторы попеняли певице, написав, что раньше она была скромная. Был среди комментов и традиционный «ты же мать».

Ранее хейтеры набросились на певицу за вполне невинное фото — Нюша в купальнике лежит в ванне, в воде плавают лепестки цветов.

Напомним, что у певицы есть дочь, которая родилась осенью 2018 года. Отец ребенка Игорь Сивов, у которого уже были двое детей от прошлого брака.

Фото Нюши из социальных сетей.

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