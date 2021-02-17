Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Популярный певец Олег Винник, вокруг личной жизни которого создано много мифов, рассказал о своей возлюбленной и семье. Откровениями артист поделился в интервью Дмитрию Гордону.

Правда, раскрывать все карты 47-летний Винник не стал. Говорит, что сейчас он счастлив. Имя своей избранницы, как и статус отношений, он не раскрывает. Олег считает, что личная жизнь артиста должна оставаться за кадром.

«Что мне осталось показать? Что у меня в спальне и под брюками. Все. Это смешно. Когда я вижу, что кто-то из коллег, как раньше манипулирует семьями. Ну, нафталином попахивает все… А толку? Ты же не знаешь, будешь ли ты завтра стоять на сцене, будешь ли петь, даст ли тебе Бог песни, возможности, здоровье. Я сегодня счастливый человек. Та даже, если завтра мне придется слечь, или вообще умереть сию секунду, я счастливый человек, я благодарен за все. Любите другу друга, и больше ничего нет в этой жизни лучшего. Я безумно счастлив. Артист должен быть счастливым», — сказал Винник.

А семья счастлива, когда Олег дома, или когда они вместе ездят отдыхать. Особенно запомнился отпуск в Доминикане. Олег рассказывал, что там они с любимой могли танцевать в клубе, обнимать друг друга и влюбляться, будто при первой встрече.

«Я не скрываю никого, я просто не афиширую, я об этом не говорю. Для меня, в первую очередь, есть адекват. Ребята, моменты исторические, болезненные — как может артист приехать на похороны своей мамы, когда тебе в упор камера идет. У тебя умирают родственники, ты на похоронах будешь стоять и показывать прямой эфир, как ты хоронишь мать? В чем интерес, в чем вы хотите шоу увидеть? Как я рыдаю, как я ржу, с кем я приехал, семья, не семья, дети? Ребята, у вас есть что-то святое? И я себе решил железобетонно — не нужно делать так, чтобы к тебе лезли. Ты все покажешь, тебе не поверят — они будут рыть искать», — рассказал певец.

Также в интервью Дмитрию Гордону Винник рассказал о выступлениях в России, и своих политических амбициях — когда пойдет в президенты.

Напомним, женой Олега Винника давно называют его бэк-вокалистку Таюне (Таисию Сватко). Также СМИ пишут, что у пары есть сын, он серьезно занимается плаванием.

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