Ольга Фреймут показала дочь-любимицу

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее показала свое фото в юности, трогательно поздравила 15-летнюю дочь Злату с днем рождения, опубликовав в Instagram архивные снимки с ней.



На них зафиксированы их совместные путешествия и развлечения (так, на одном из снимков мама с дочкой сплавляются по реке в одной байдарке). Вероятно, именно последний снимок дал ее маме повод отметить, что «только с ней так весело плыть против течения».

«Доченька, с днем рождения! Будь счастливой, здоровой, а я всегда рядом, чтобы поддержать, защитить, обнять. С тобой связаны самые теплые воспоминания. Только с тобой так весело плыть против течения. Моя дерзкая любимица», — прокомментировала выложенные снимки Фреймут.

Злата родилась в первом браке Ольги с британцем Нилом Митчелом. Во втором браке — с продюсером Владимиром Локотко — у нее родились сын Валерий и дочь Евдокия.

О старшей дочери телеведущей известно, что она увлекается танцами, а еще усердно учится. В августе 2020 года, когда Фреймут заразилась коронавирусом, она была вынуждена общаться со Златой через закрытое стекло авто.

Фото Instagram Ольги Фреймут

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