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Голливудская звезда едва не погибла в джунглях Конго, сломав ногу в четырех местах

11:28 17 февраля 2021
Эшли Джадд несут на носилках

Голливудская актриса и модель Эшли Джадд едва не погибла в джунглях Конго. 52-летняя звезда фильмов «Дивергент», «Падение Олимпа», «Целуя девушек», «Двойной просчет», споткнулась в темноте о ствол упавшего дерева и неудачно упала, сломав левую ногу сразу в четырех местах. По словам Джадд, боль была невыносимой. Она лежала на земле пять часов, воя, как дикий зверь. В конце концов туземцы смогли доставить ее к человеческому жилью, смастерив носилки из бамбука и гамака. Сначала ее в течение трех часов несли, а затем еще шесть часов везли, погрузив в мотоцикл. Ночь она провела в бедной хижине. Затем ее переправили в столицу страны Киншасу. А оттуда — в Южную Африку.

На операционный стол актриса попала только спустя 55 часов после инцидента. В настоящее время она находится в больнице в ЮАР — в отделении интенсивной терапии.

Джадд считает, не будь она знаменитостью и не имея денег, она вполне могла бы лишиться ноги. В Конго нет условий для лечение таких серьезных травм. Она также очень благодарна местным жителям за оказанную помощь.

В 2017 году Эшли Джадд была одной из первых актрис, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. В мае 2018 года Эшли подала на него в суд, обвинив влиятельного киномагната в том, что он разрушил ее карьеру после того, как она его отвергла.

«Вайнштейн воспользовался своей властью в индустрии развлечений, чтобы нанести урон репутации Джадд и ограничить ее шансы найти работу», — говорилось в исковом заявлении. Режиссер фильма «Властелин колец» Питер Джексон рассказывал, что в 1998 году рассматривал кандидатуру Эшли Джадд на одну из ролей в этом фильме, однако после переговоров с компанией Вайнштейна та «оказалась в черном списке».

В марте прошлого года Вайнштейна, против которого высказались десятки женщин, приговорили к 23 годам тюремного заключения.


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Голливудская звезда едва не погибла в джунглях Конго, сломав ногу в четырех местах

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