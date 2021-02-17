Беременная жена Дмитрия Шепелева показала округлившийся живот

Жена телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова, которая скоро станет мамой, впервые показала округлившийся живот. Черно-белым снимком она поделилась в Instagram.

«Актуальное», — коротко подписала Екатерина снимок.

Напомним, это будет первый обий ребенок для Екатерины и Дмитрия. У Тулуповой есть дочь Лада от первого брака. А Дмитрий воспитывает сына Платона, мамой которого является покойная певица Жанна Фриске.

По словам Дмитрия, Лада и Платон хорошо ладят между собой, и не сильно мечтали о прибавлении в семье. Поэтому к появлению нового члена семьи их готовили постепенно.

«Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: „Да, конечно, очень хочу брата или сестру! Не могу дождаться, когда он будет рыться в моих вещах, реветь по ночам и не даст нам с папой покататься на сноуборде“. Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: „Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо“. Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — рассказывал Шепелев.

Дмитрия и Катю поздравили многочисленные поклонники и звездные друзья. А вот родители Жанны Фриске, с которыми Шепелев судился, пришли в бешенство от этой новости.

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