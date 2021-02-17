«Остановить эту мерзость невозможно»: сыну Макаревича стало грустно от поступка Инстасамки

Сын Андрея Макаревича Иван резко отреагировал на хамское поведение блогера Инстасамки (Дарья Зотеева), которая вызвала к себе на дом визажисток, а после выполненной работы заявила, что зла на мастериц из-за опоздания, и приказала им убираться из квартиры.

Более того, она еще и сожгла на камеру 2 тысячи рублей, предназначенные для визажисток.

«Я лучше сожгу эти деньги, чем они потратят их на свою никчемную жизнь и свои вонючие кредиты», — говорит блогер, которая решила так же поступать со всеми представителями «обслуживающего персонала», которые будут опаздывать к ней.

Актер и музыкант назвал Дарью персонажем «шоу уродов», отметив, что ему «грустно жутко, что такая шелуха может себе позволить так себя вести».

«Остановить эту мерзость невозможно. Но не принимать участия в распространении этой гадости — реально. Стойте горой за свои ценности и воспитание», — призвал Иван в сториз своего Instagram.

Напомним, ранее Макаревич с сыном своим сходством породили шутку.



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