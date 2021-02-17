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Шоу-бизнес

«Это просто умора»: Jerry Heil поиграла с «Зеленским»

2:31 18 февраля 2021
Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая ранее опубликовала полуобнаженное видео, продемонстрировала, как она забавляется с instagram-маской Владимира Зеленского. Ролик артистка разместила в сториз соцсети.

«Смотрите, какую маску нашла, чтобы теплее было», — написала Jerry Heil. При этом на видео она запечатлена в шапке и зимней одежде, а на шее у нее вместо шарфа — instagram-маска Зеленского.

Певица двигается в кадре, рассматривая себя с маской в разных ракурсах, и комментирует: «Это просто умора».

Ранее сообщалось, что Jerry Heil решила прорекламировать премьеру своего трека — для этого она записала видео, на котором, стоя перед зеркалом, продемонстрировала мускулистые ноги и накачанную «пятую точку».

Фото из Instagram Jerry Heil

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