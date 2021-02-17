«Это не трагедия»: Слава Демин раскрыл подробности развода с женой

Расставшийся с женой после 13-летнего брака радиоведущий Слава Демин подвел итоги своего первого «свободного» месяца.

В частности, он заверил, что выстроил с бывшей женой «дружеские отношения» и их совместный сын это чувствует и видит.

«Для него общение не прекращается. Мы так же ездим в крутые места, я все так же вожу его на тренировки, забираю со школы. Мы все так же болтаем в дороге. Я все так же узнаю от него о новых трендах TikTok`a», — написал он в Instagram, заверив, что воспринимает «расход» не как трагедию, а как обновление.

«Принятие ситуации — вот что важно. В этом, наверное, и заключается человеческая мудрость», — сделал вывод ди-джей.

Напомним, в разгар семейного конфликта Демин резко высказался в адрес отношений Александра Эллерта с «холостячкой» Ксенией Мишиной, усомнившись в реальности их романа.

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