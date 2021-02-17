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Шоу-бизнес

Во внешности Леры Кудрявцевой заподозрили неладное

4:43 18 февраля 2021
Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая разозлила сторонников Навального, заставила задуматься о ее возрасте.

Она выложила в Instagram фото 1995 года, на котором с ней на камеру позируют основатель культовой передачи «МузОбоз» Иван Демидов и Отар Кушанашвили (он в свое время был ведущим передачи вместе с Лерой).

Кто-то увидел в ней сходство с актером Дмитрием Харатьяном.

Другие восхитились нестареющей Кудрявцевой, а певец Денис Клявер даже предположил, что она спит… в холодильнике.

Справочно: Лера Кудрявцева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Отметим, что 2021 год начался для телеведущей с полосы неудач — после выздоровления от коронавирусного инфицирования она попала в больницу с переломом крестца.

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