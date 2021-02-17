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Шоу-бизнес

Модель Дарина Митченко, победившая рак, ждет первенца

15:25 17 февраля 2021
Дарина Митченко с мужем

Украинская модель Дарина Митченко, несколько лет назад победившая рак, поделилась радостной новостью — скоро они с мужем станут родителями. Об этом они мечтали несколько лет, ведь после онкологии нужно было выждать и убедиться, что с организмом все в порядке.

Дарина рассказала, что в Новый год они с мужем, не сговариваясь, загадали общее желание — стать родителями в 2021 году. И уже через 12 дней она увидела заветные две полоски на тесте.

«Все именно тогда и происходит, когда это необходимо. Действительно! Это какая-то магия… Этот день однозначно войдёт в историю нашей семьи. Я не знаю, что там дальше, но мы уже однозначно считаем мой живот святым», — поделилась Дарина.

О своем положении она решилась рассказать в соцсети, чтобы показать женщинам — беременность после онкологии возможна. Но каждый случай очень индивидуален и зависит от многих факторов, подчеркнула Даша.

«Мы очень хотели ребеночка — и сейчас он у меня в животике. Берегу его и, конечно, очень переживаю. Но знаю, что все будет хорошо», — поделилась будущая мама.

Напомним, в 2016 году Дарина поборола Лимфому Ходжкина — это рак лимфатической системы. У тогда 23-летней девушки обнаружили две опухоли. Она прошла курсы химиотерапии и облучения.

В период лечения Дарина побрила голову, написала на ней маркером «рак -дурак». Она создала в соцсети проект #ракдурак, чтобы мотивировать людей с таким же диагнозом бороться с болезнью. После лечения Дарина продолжила модельную карьеру, приняла участие в конкурсе «Мисс Украина». В 2018 году она вышла замуж.

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